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Четверг, 27 января 2022, 14:59 мск

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Российская нефть подорожала в Европе до октябрьского рекорда 2014 года

Стоимость российской нефти Urals в Средиземноморье достигла уровня $92,38 за баррель, а в Северо-Западной Европе – 91,25 доллара, что стало максимальным показателем с 1 октября 2014 года. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщила руководитель отдела экспорта нефти международного ценового агентства Argus Диана Мухаметзянова.

По ее словам, ы ходе торгов рост сменился снижением, но стоимость российской марки «черного золота» все равно превышает $88 за баррель.

Ранее сообщалось, что российская экспортная нефть Urals в Европе обогнала по росту стоимости эталонный сорт Brent. 17 января российское «черное золото» в Средиземноморье впервые с февраля 2021 года стала торговаться с премией относительно. 18 января превышение достигало максимальный уровень с декабря 2020 года – $0,65 за баррель к эталону. C 20 января премия сохраняется на уровне $0,35.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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