В проблему выбросов «Москокса» вмешалась вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила властям Москвы и Подмосковья разобраться с ситуацией с выбросами завода «Москокс», на который пожаловались жители столичного региона. Контрольные ведомства должны предоставить соответствующую информацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на приказ заместителя главы правительства РФ.

«В связи с многочисленными обращения граждан прошу совместно с правительством города Москвы и правительством Московской области представить в рамках компетенции информацию о проведенных проверках АО «Московский коксогазовый завод» и результатах мониторинга качества атмосферного воздуха, а также предложения по решению поставленных в обращении вопросов», – говорится в документе.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявляла, что завод «Москокс» оказывает недопустимое негативное влияние на окружающую среду. Ведомство подало в суд на завод, но иск был отклонен. В Росприроднадзоре подтвердили РИА Новости, что превышения допустимых концентраций фиксируются вблизи завода в настоящее время. Представитель завода ранее утверждал, что ведомство не может доказать принадлежность выбросов именно заводу.

Тем не менее, по данным Росприроднадзора, которые приводит агентство, лаборатория ведомства фиксирует превышение нормы в 4,2 раза по изопропилбензолу и в 1,2 раза по оксиду углерода. В 2021 году предприятие было оштрафовано на 1,28 млн рублей за нарушение природоохранного законодательства.

Москва, Светлана Антонова

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