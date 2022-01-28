российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 января 2022, 16:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В проблему выбросов «Москокса» вмешалась вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила властям Москвы и Подмосковья разобраться с ситуацией с выбросами завода «Москокс», на который пожаловались жители столичного региона. Контрольные ведомства должны предоставить соответствующую информацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на приказ заместителя главы правительства РФ.

«В связи с многочисленными обращения граждан прошу совместно с правительством города Москвы и правительством Московской области представить в рамках компетенции информацию о проведенных проверках АО «Московский коксогазовый завод» и результатах мониторинга качества атмосферного воздуха, а также предложения по решению поставленных в обращении вопросов», – говорится в документе.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявляла, что завод «Москокс» оказывает недопустимое негативное влияние на окружающую среду. Ведомство подало в суд на завод, но иск был отклонен. В Росприроднадзоре подтвердили РИА Новости, что превышения допустимых концентраций фиксируются вблизи завода в настоящее время. Представитель завода ранее утверждал, что ведомство не может доказать принадлежность выбросов именно заводу.

Тем не менее, по данным Росприроднадзора, которые приводит агентство, лаборатория ведомства фиксирует превышение нормы в 4,2 раза по изопропилбензолу и в 1,2 раза по оксиду углерода. В 2021 году предприятие было оштрафовано на 1,28 млн рублей за нарушение природоохранного законодательства.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

В России каждый год утилизируют 110 грузовиков бумажных рублей / Человечество превысило порог химического загрязнения планеты / Российских автолюбителей хотят перевести на газ вместо бензина / Британские метеорологи сочли проваленным план по спасению планеты / Ученые: нагрев мирового океана бьет рекорды шестой год подряд / Над Индийским океаном обнаружили летающие озера / Прокуратура проверяет причины загрязнения Волги в Астрахани / В Приморье мороз мешает тушить мусорный полигон

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Экология,