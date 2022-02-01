В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки спада заболеваемости Covid-19

Пик заболеваемости коронавирусом в России может наступить к середине февраля. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости (...) К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», – сказала специалист в комментарии «Интерфаксу».

По ее оценке, нынешний «резкий подъем заболеваемости позволяет нам предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах».

Пшеничная обратила внимание, что существенный рост заболеваемости, который наблюдается в России в последние недели, связан, в первую очередь, с высокой заразностью штамма «омикрон» – вирус в основном размножается в верхних дыхательных путях, что и делает его более заразным.

«Кроме того, сейчас традиционный сезон респираторных вирусных инфекций, в предыдущие годы в это время всегда повышался уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций», – пояснила специалист.

Согласно данным оперативного штаба, в РФ за прошедшие сутки с коронавирусом были госпитализированы 17 487 человек, что на 92,4% больше, чем накануне. Число новых случаев Cомшв-19 за сутки достигло нового рекорды – 125 836 человек. От последствий заражения умерли 663 пациента.

Москва, Светлана Антонова

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