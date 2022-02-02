Собянин надеется на скорое преодоление пика заболеваемости Covid-19

Снижение динамики заболеваемости коронавирусом в Москве дает надежду, что столица вышла на плато. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По его данным, выросло количество заболевших и госпитализированных. «Прошедшая неделя была очень сложной. Количество заболеваний увеличилось почти на 70% и, что особенно неприятно, увеличилась на 40% госпитализация», – отметил Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

По его данным, сегодня в Москве ежедневно попадает в больницы в среднем 1,6 тысяч человек, наметилась позитивная динамика. «На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается. И я надеюсь (...) мы выходим на плато. Посмотрим, конечно, это только первые дни недели. Мы уже примерно видим, какие показатели будут завтра, но, тем не менее, еще не конец недели, посмотрим, как будут развиваться события», – сказал мэр, выразив надежду на скорую стабилизацию ситуации.

В Москве за сутки было выявлено 23 784 новых случая COVID-19. Максимальное число заражений в эту волну было зафиксировано 27 января и составило 26 586 случаев.

Москва, Мария Соколова

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