Мировые цены на нефть впервые превысили уровень октября 2014 года

Сегодня мировые цены на нефть превысили уровень $90 за баррель и достигли отметок, которые фиксировались в 2014 году. На торгах на лондонской бирже ICE, котировки североморского «черного золота» Brent поднялись до 92,42 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В то же время американская нефть марки WTI также торгуется с повышением на уровне $91,6 за баррель. Стоимость «черного золота» повышается сегодня почти на 1,5%.

Как отмечают финансовые аналитики, ключевым фактором поддержки котировок нефти является рыночный дефицит. «Падение запасов в США свидетельствует о сохраняющемся спросе у крупнейшего в мире потребителя энергии. Кроме того, котировки поддержали новости о заморозках в Техасе, которые могут оказать негативное влияние на нефтегазовую инфраструктуру региона и привести к перебоям с поставками. Более холодная погода также может привести к повышенному расходу топлива», – пояснили эксперты «БКС Экспресс».

Как отмечает «Интерфакс», факторами риска для предложения являются геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также тот факт, что многие страны ОПЕК+ до сих пор не смогли увеличить добычу до согласованного уровня.

Ранее сообщалось, что в конце января стоимость российской нефти Urals в Средиземноморье достигла уровня $92,38 за баррель, а в Северо-Западной Европе – 91,25 доллара, что стало максимальным показателем с 1 октября 2014 года.

Москва, Светлана Антонова

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