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Пятница, 4 февраля 2022, 16:56 мск

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Собянин назвал запредельной заболеваемость коронавирусом в Москве

Фото: официальный сайт мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал запредельными показатели заболеваемости коронавирусом в столице, но при этом пояснил, что считает ситуацию стабилизировавшейся. Об этом градоначальник сказал при посещении строящегося скоропомощного комплекса городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова.

Мэр уточнил, что заболевание ежедневно диагностируется примерно у 25-26 тысяч человек, но бурного роста, как на прошлой неделе уже нет. «25-26 тысяч – это вообще запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались никогда до этой поры. И основная, конечно, экстремальная нагрузка – на амбулаторное звено, потому что большинство болеют относительно легко», – цитирует слова Собянина официальный сайт столичного правительства.

При этом, как отметил мэр, из-за большого числа выявляемых случаев продолжает расти нагрузка на стационары. «Так как само количество заболевших больше, чем число мест в клиниках, даже этот незначительный процент тяжелобольных дает абсолютные цифры большие. И сегодня у нас госпитализация достигла 1600 человек в сутки. Поэтому мы резервные мощности дополнительные запускаем так, чтобы они были наготове принять пациентов», – пояснил мэр.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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