Производители алкоголя ожидают нового роста цен

Производители алкоголя и рестораторы направили на премьер-министра РФ Михаила Мишустина коллективное письмо, в котором попросили исключить введение маркировки «Честный знак» в алкогольной отрасли, иначе возможно повышение цен на продукцию. Участники рынка обратили внимание, что их продукция за исключением пива и пивных напитков уже маркируется специальными федеральными марками и фиксируется в Единой государственной информационной системе (ЕГАИС).

В обращении к главе правительства РФ, которое цитирует РБК, подчеркивается, что введение дополнительной маркировки значительно увеличит нагрузку на производителей и импортеров алкогольной продукции, что приведет к росту цен. А это в свою очередь заставит потребителей искать дешевые заменители алкоголя на нелегальном рынке.

Среди подписантов письма – гендиректор ассоциации «Комитет производителей алкогольной продукции» Елена Суслова-Новожилова, вице-президент «Опоры России» и президент Simple Group Максим Каширин, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Подлинность документа подтвердил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, который пояснил изданию, что система ЕГАИС полностью решает вопрос прослеживаемости и легальности для всех видов алкоголя, кроме пива.

«Кроме того, существует вопрос эффективности маркировки. В недавнем докладе Счетной палаты аудитор Андрей Батуркин приводил данные, что из 11,1 млрд кодов выданных 2020 году на сигареты для маркировки их количество со статусом «код вышел из оборота» составило только 5,6 млрд», – отметил он.

По словам Косарева, эти данным могут свидетельствовать, что проблема нелегального оборота потребительских товаров упирается в то, что магазины просто не используют контрольно-кассовую технику и решить проблему нелегального оборота в таких условиях «Честному знаку» не под силу.

Между тем, представитель Центра развития перспективных технологий заверил РБК, что для участников алкогольной отрасли практически ничего не изменится – цифровой код маркировки будет располагаться на бумажной марке, которую производители уже наносят на свою продукцию, новых затрат не возникнет, а дублирования систем не произойдет, поскольку «Честный знак» будет интегрирован с ЕГАИС.

Москва, Светлана Антонова

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