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Вакцинация детей началась

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Четверг, 17 февраля 2022, 12:07 мск

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Высокий уровень антител через год: предварительные результаты нового исследования привитых «Спутником V»

Стали известны предварительные результаты исследования иммуногенности «Спутника V» спустя год после вакцинации. Как сообщила руководитель московского оперштаба, вице-мэр Анастасия Ракова, первые итоги показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех привитых.

«На сегодня есть результаты по 1 323 участникам из 3 тысяч – это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», – уточнила Ракова, слова которой привидятся в сообщении московского оперативного штаба.

В исследовании принимают участие 3 тысячи человек, из числа добровольцев, получивших в рамках клинического исследования «Спутник V» вакцину.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Москве выявлено 9 705 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа от последствий заражения скончались 85 человек.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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