Сегодня глава Донецкой народной республики Денис Пушилин публично представил доказательства о помощи НАТО украинским националистам и планах киевского режима совершить восьмого марта военное вторжение в республики Донбасса и российский Крым.

«В ходе освободительной операции Народной милицией ДНР в штабе «Правого сектора» (организации, запрещенной в Российской Федерации и ДНР) в районе населенного пункта Бердянское обнаружен ноутбук, имеющий лицензионный номер реестра НАТО. Это говорит об особой секретности данного устройства. Соответственно, боевики нацбатальонов имеют допуск особого уровня секретности от Североатлантического альянса», – пояснил Пушилин в своем телеграм-канале.

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По словам главы ДНР, «в ноутбуке – детализированная карта местности с нанесенным расположением наших подразделений и других военных объектов, которые обнаружены с беспилотных летательных аппаратов, в том числе американских». «Также в нем находятся программы по сборке, эксплуатации и дистанционному управлению ударными беспилотными летательными аппаратами», – уточнил он.

При этом Пушилин обратил внимание, что «НАТО, в том числе и его генсек Йенс Столтенберг, не раз утверждали, что на территории Украины нет сил Североатлантического альянса». «И вот найдены прямые доказательства того, что НАТО выступало на стороне украинского режима», – констатировал он.

Как сообщил глава ДНР, в ноутбуке содержатся не только карты Донбасса, но и Крыма, что говорит о том, что украинские вооруженные формирования не собирались ограничиваться силовым захватом Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Еще одним доказательством этих намерений служит реальная карта Крыма. На ней красным цветом нанесены предполагаемые места дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Синим отмечены точки захода и продвижения ВФУ. Вторжение планировалось с суши и с моря», – сказал Пушилин.

«По данным нашей разведки и показаниям украинских пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта этого года. Факты указывают на то, что планировалось единовременное вторжение как на территорию Республик Донбасса, так в Российскую Федерацию – в Крым», – заявил глава ДНР.

По его словам, также найдено множество доказательств, характеризующих намерения и поддержку киевского режима. Например, украинские подразделения коллекционировали флаги тех стран, представители которых к ним приезжали, в том числе из Германии, Испании. После освобождения населенных пунктов продолжают обнаруживать на других брошенных вражеских позициях.

Как подчеркнул Пушилин, полученные данные свидетельствуют о том, что «НАТО давно уже руководит вооруженными формированиями Украины». «Инструкторы НАТО осуществляли их подготовку и координацию. Под их управлением 8 марта силами вооруженных формирований Украины планировалась наступательная операция на Донбасс и Крым. Все это доказывает своевременность начала Российской Федерацией специальной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской Народным Республикам. Это сделало невозможным осуществление планов врага по уничтожению сотен и сотен тысяч жизней гражданского населения как у нас в Донбассе, так и в российском Крыму», – заключил глава ДНР.

Напомним, на последнем пленарном заседании Госдумы было заявлено, что в ходе спецоперации Минобороны РФ были захвачены штабные документы, из которых следует, что Россия ввела войска на Украину на три часа раньше реализации плана украинских националистов по уничтожению Донецкой и Луганской народных республик с последующим нападением на Ростовскую область.

Москва, Светлана Антонова

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