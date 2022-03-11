«Демонтаж избирательной системы»: оппозиция в Госдуме назвала новые изменения правил выборов угрозой для России

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении поправки в избирательное законодательство. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители КПРФ и «эсеров» отказались поддерживать нововведения, заявив о фактическом демонтаже системы выборов в РФ после запланированного укрупнения избирательных участков, упразднения членов избиркомов с правом совещательного голоса и введения дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В начале пленарного заседания Госдума не поддержала предложение депутата от КПРФ Николая Коломейцева исключить законопроект из повестки дня, так как он фактически «демонтирует систему выборов». «Фракция настаивает на снятии вопроса номер два о так называемом дистанционном голосовании, как принятого с грубейшими нарушениями регламента и нарушением концепции (законопроекта) первого чтения. Для справки: в первом чтении было шесть с половиной страниц, во втором, после принятия поправок – 162», – подчеркнул он.

«Фактически, не имеющее никакого отношения к ДЭГ, исключены реальные механизмы голосования – это член комиссии с совещательным голосом и неправомерно комиссиям дадено право выгонять наблюдателей. Мы считаем, что в данной ситуации демонтируется сама процедура выборов, и это наносит колоссальный ущерб и России, и ее стабильности, и вообще демонтирует избирательную систему. Мне кажется, что это делают враги нашей страны», – заявил Коломейцев.

Тем не менее, большинством голосов – 289 против 87, его предложение было отклонено.

Изначально законопроект, разработанный депутатами от «Единой России» Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным, касался порядка дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ко второму чтению документ фундаментально изменился, затронув все избирательное законодательство. В числе новаций – изменение структуры избирательных комиссий – члены с правом совещательного голоса (ПСГ) останутся только на уровне ЦИК и субъектов федерации, и будут упразднены в окружных, территориальных и участковых избирательных комиссиях. Взамен с двух до трех предлагается увеличить число наблюдателей на участке от партий, которых в отличие от члена комиссии с ПСГ можно удалить с участка. Также отменяется верхняя граница числа избирателей, прикрепленных к одному участку. Ранее она составляла 3 тысячи человек.

В ходе обсуждения депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг согласился с разработчиками, что прогресс не остановить и дистанционные процедуры становятся частью нашей жизни, но «дьявол, как всегда, в деталях». «Если от вашего лица без вашего ведома можно производить какие-то операции, а система, которую нам предлагается утвердить, этого не исключает, то это кроет в себе огромные риски… Бенефициары этого, которые могут влиять на результаты голосования, а вы не думаете, что кто-то со стороны может это сделать? Сегодня при нынешних технологиях никто гарантировать не может. Пожалуйста, взламываются наши системы, на государственных СМИ выявляются картинки, которые явно размещены не ими. Представьте себе, что этому риску будет подвержена наша система голосования!? Что тогда вы скажете?», – обратился «эсер» к авторам поправок.

При этом парламентарий отметил, что вчера при втором чтении законопроекта были отклонены все поправки, которые были призваны минимизировать такие риски. «Появляется законное недоверие к результатам голосования. В нынешних условиях – ну это очень опасная ситуация. Нам и так сейчас трудно всей стране, а если у нас еще и законно избранная власть, скажем так, ее законность будет гражданами ставиться под сомнение, это вообще угроза стабильности страны», – констатировал Гартунг, сообщив, что его фракция будет голосовать против.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный со своей стороны назвал принятие законопроекта в данных условиях «политической и стратегической ошибкой, которая фактически ставит под вопрос легитимность избирательной системы РФ». «Все это подрывает легитимность самих выборов как таковых на территории РФ и несет огромную еще опасность для всей политической системы РФ. Пока не поздно – мы предлагаем вам не голосовать за этот законопроект. Фракция будет голосовать категорически против, поскольку свободные выборы – это единственный законный способ смены власти в любой демократической стране, к которой относится и РФ», – пояснил Куринный.

Тем не менее, в итоге законопроект большинством голосов был принят в третьем чтении. За проголосовали 338 депутатов, против изменений выступили 82 депутата от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За Правду». Документ, среди прочего, предполагает создание единого реестра физических лиц-иноагентов, а также ужесточение требований, если они становятся кандидатами на выборах. За ДЭГ закон закрепляет отдельную статью 64 с общими правилами.

Москва, Мария Соколова

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