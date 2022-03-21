Госдума определилась с датой возможного переназначения Набиуллиной на пост главы Банка России

Нижняя палата российского парламента планирует рассмотреть вопрос о переназначении Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России на пленарном заседании 20 апреля. Об этом сообщается в проекте повестки сегодняшнего заседания Совета Госдумы.

«Комитет по финансовому рынку предлагает включить вопрос о назначении Набиуллиной Эльвиры Сахипзадовны на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2022 года в проект порядка работы Государственной Думы 20 апреля 2022 года в фиксированное время», – говорится в документе, опубликованном в базе данных нижней палаты парламента.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ РФ.

Категорически против сохранения Набиуллиной на посту главы Банка России выступил лидер «Справедливой России – За Правду» Сергей Миронов. «Наша фракция негативно оценивает результаты деятельности Центробанка – причем по всем направлениям: и по регулированию финансовых рынков, и по обеспечению устойчивости рубля, и по кредитной политике. Я уже не говорю о безответственной практике размещения золотовалютных резервов в иностранных ценных бумагах, в результате чего наша страна потеряла более 300 миллиардов долларов», – подчеркнул Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Политик обращал внимание, что в сентябре 2021 года партия «Справедливая Россия – За правду» выступала за отставку Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова, и добавил, что эта позиция «эсеров» не изменилась.

Во фракции ЛДПР заявили, что к Набиуллиной накопилось очень много вопросов, а окончательное решение о ее переназначении на пост главы ЦБ будет принято после дискуссии с ней. Так, либерал-демократы планируют спросить Набиуллину: почему столько лет ставилась задача уйти от доллара, а фактически половина российских золотовалютных резервов была заблокирована, и Россия оказалась на грани технического дефолта по внешним долгам? Парламентарии также хотят услышать, почему вместо перевода активов в золото, национальные накопления вкладывались в валюты недружественных стран, и зачем вообще России внешние долги. Еще один из вопросов – почему эмиссия рублей в России привязана к наличию долларовых активов? Мы обслуживаем свою национальную экономику или заокеанскую?

В КПРФ сообщили, что фракция в ближайшее время сделает официальное заявление по выдвижению кандидатуры Набиуллиной. По словам руководителя пресс-службы фракции компартии Александра Ющенко, которого цитирует ТАСС, у него и его коллег есть вопросы относительно ее кандидатуры. «Я думаю, что мы сформулируем [вопросы] от партии в официальном заявлении, и [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов об этом скажет. <…> Вопросов у нас очень много», – сказал он.

Напомним, после введения новых западных санкций в ответ на спецоперацию Минобороны РФ на Украине, в нижней палате парламента вновь поставили вопрос об отставке Набиуллиной. В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что сейчас нужно принять меры, чтобы отечественная банковская система работала на Россию. «Может даже, поставить вопрос о замене председателя Центробанка, который в принципе не сохранил собранные колоссальные золотовалютные резервы и нанес удар в спину в самый неподходящий момент – три триллиона сжег за два дня», – заявил Коломейцев, комментируя потерю Россией значительной части золотовалютных резервов из-за западных санкций. Слова парламентария прозвучали под аплодисменты коллег.

Как известно, Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены на пять лет, и истекают 24 июня 2022 года. Глава Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру на пост руководителя Центробанка на рассмотрение Госдумы представляет президент РФ.

Москва, Светлана Антонова

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