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Вторник, 12 апреля 2022, 16:38 мск

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В России автоматически продлят истекающий срок действия водительских удостоверений

Правительство РФ приняло решение автоматически продлить срок действия водительских удостоверений и некоторых других разрешительных документов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Предполагается, что это решение коснется российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. Их продлят автоматически на три года.

Кроме того, на год будет продлен срок действия: диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов; отдельных санитарно-эпидемиологических заключений; свидетельств о государственной регистрации племенных стад.

«Это решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур», – пояснили в правительстве РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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