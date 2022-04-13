«Министерство есть, а развития нет»: в Совфеде подняли вопрос об отставке главы Минэкономразвития РФ

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации прозвучала серьезная критика в адрес главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Как заявил сенатор Николай Рыжков, это ведомство не справляется с поставленными задачами: министерство есть, а развития нет, что касается, в том числе, финансовых проблем большинства регионов и отсутствия реального импортозамещения.

Рыжков обратился к спикеру верхней палаты российского парламента Валентине Матвиенко, которая входит в состав Совет безопасности, «довести до сведения высшего руководства страны» два важных вопроса.

В первую очередь сенатор обратил внимание на уникальность российского государства, в котором есть 85 субъектов Федерации, подавляющее большинство из которых испытывают серьезные финансовые сложности. «Возьмите статистику – за прошлый год из 85 субъектов федерации только 13, которые сводят концы с концами. 72 протягивают руку перед министерством финансов и просят деньги. Нельзя – чтобы государство жило, когда подавляющее большинство регионов находятся в долгах», – подчеркнул он.

Рыжков подчеркнул, что за последние восемь лет после принятия закона о стратегическом планировании ситуация в России совершенно не изменилась. «Мы ждали, когда будет принят закон о перспективном стратегическом планировании, а ему исполнилось 8 лет. Мы ждали, что, в конце концов, министерство экономического развития (МЭР), которое своим названием говорит, что оно должно заниматься развитием, оно займется своими делами, разберется с каждой областью – в каждой области есть потенциал определенный. Ну нельзя за два года, давайте за пять, но – чтобы они вышли на самоокупаемость. Никакой работы не проводится абсолютно. И я просил бы – это вопрос высшего руководства страны», – констатировал он.

Еще одним стратегическом направлением бездействия МЭР Рыжков назвал импортозамещение. «60-80% продукции мы используем иностранного происхождения – даже при добыче нефти, не говоря о машиностроении и так далее. Все разговоры, которые по импортозамещению, к сожалению, не приносят пользы. У меня убедительная просьба, Валентина Ивановна, к вам. Донесите до сведения, этот вопрос решить может только высшее руководство страны. Только! Если надо, поменяйте министра экономического развития. Перед этим, вы знаете, был министр, который сейчас работает в библиотеке в Тверской тюрьме, выдает книги там. Он сказал – да, министерство экономического развития есть, а экономического развития нет», – заявил сенатор.

«Считаю, что есть проблемы, когда мы поддерживаем абсолютно то, что сегодня делает руководство. Мы понимаем, что сегодня и глава государства, и премьер – они гасят пожар. Они гасят пожар, который пылает. Но надо параллельно думать, как дальше жить, как настроить государство на перспективу», – заключил Рыжков.

Москва, Мария Соколова

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