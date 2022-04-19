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Вторник, 19 апреля 2022, 17:17 мск

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Правительство РФ обязало банки раскрывать полную стоимость ипотеки

Правительство РФ приняло решение, которое направлено на раскрытие информации о полной стоимости ипотечного кредита. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.

«Зачастую банки не включают в неё страховку, но заёмщик такие расходы всё равно несёт. Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита. А банкам придётся уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заёмщиков. Ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия», – пояснил глава правительства РФ, напомнив, что ранее кабинет министров сделал ряд шагов по сохранению льготных ипотечных программ.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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