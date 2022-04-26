Правительство РФ подготовило решение о сдерживании роста стоимости проезда в общественном транспорте

Правительство РФ по поручению главы государства подготовило решение, направленное на сдерживание роста стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, перевозчикам ограничат возможность уведомительного изменения маршрутов и их произвольного прекращения.

«Сегодня закон разрешает перевозчикам произвольно сокращать и даже прекращать перевозки. И далеко не все из них делают это вынужденно –и из-за уменьшения пассажиропотока. Недобросовестные компании злоупотребляют своим правом, ведь перегруженные автобусы приносят им больше прибыли. При этом они сохраняют за собой выделенное время использования остановок, фактически не допуская конкурентов», – пояснил глава правительства, подчеркнув, что «это несправедливо по отношению к пассажирам, которым приходится тратить лишнее время на дорогу, зачастую переплачивать, добираться до места с пересадками».

«Ограничим для перевозчиков возможность уведомительного изменения маршрутов и тем более их произвольного прекращения. Власти регионов должны строго следить за доступностью и качеством услуг общественного транспорта. Если они ухудшаются – допускать на линии других предпринимателей, чтобы появлялись новые маршруты и больше граждан могли начать свой бизнес, а конкуренция за пассажиров нарастала», – сказал Мишустин.

«Рассчитываем, что эта мера позволит людям добираться до места назначения быстрее и комфортнее и за ту плату, которая будет обоснована реальными издержками перевозчиков, а не искусственно созданным дефицитом мест на маршрутах», – заключил глава кабинета министров.

Москва, Светлана Антонова

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