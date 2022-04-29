Силуанов оценил перспективы бюджета РФ с учетом сокращения закупок газа Европой

Российская госказна способена выдержать снижение потребления газа в Европе. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РИА «Новости». По его оценке, в нынешних условиях дефицит бюджета по итогам 2022 года может составить около 1% ВВП.

«В этом году мы приняли достаточно затратные решения по отсрочке страховых взносов по целому ряду отраслей и направлений. Это около 1,6 триллиона рублей. Как минимум на эту сумму нам нужно будет увеличить использование средств Фонда национального благосостояния. Посмотрим также, как будет развиваться ситуация с доходной частью бюджета и новыми обязательствами, которые у нас сейчас принимаются. Я думаю, что в этом году будет дефицит бюджета порядка 1% ВВП», – отметил Силуанов.

Глава Минфина также отметил, что российский бюджет «выдержит» снижение закупок газа на Западе. «Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. Тем не менее, когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами, с одной стороны, а с другой стороны – мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям. В первую очередь мы наши поставки сейчас стараемся диверсифицировать и на восточное направление», – пояснил Силуанов.

Закон о бюджете на 2022 год утвержден с профицитом в 1,1% ВВП. Весной премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что профицита в текущем году не будет.

Москва, Мария Соколова

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