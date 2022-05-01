Глава правительства РФ подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 12 до 9%, а также о продлении действия программы до конца 2022 года. Как пояснили в кабинете министров, это позволит повысить доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль.

В сообщении на сайте правительства отмечается, что остальные параметры программы остались прежними. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

Ранее, снизить процентную ставку по льготной ипотеке и продлить срок действия этой программы поручил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, государству удалось сохранить действующие в России программы льготного ипотечного кредитования и увеличить объём федеральных средств, выделяемых на эти цели.

Москва, Светлана Антонова

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