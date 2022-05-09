ВСУ спешно покидает Лисичанск после потери Попасной

Зачистка Попасной российскими силами привела к изменениям в стратегии ВСУ на всей линии фронта в Луганском направлении.

Попасная является ключевым узлом обороны ВСУ и освобождение города позволило российским силам выйти на оперативный простор в направлении укрепрайона Лисичанск – Северодонецк – Рубежное. Бои за этот стратегически важный населенный пункт шли почти два месяца. Блогер и бывший ополченец Владлен Татарский, говоря об освобождении Попасной, отметил заслуги «ЧВК Вагнера», бойцы которой обеспечили прорыв фронта.

События в Попасной вынудили ВСУ принимать срочные решения о переброске своих подразделений, с целью вывести их из-под возможного удара российской группировки. Командование украинских сил пытается избежать окружения, которое неминуемо приведет к поражению. В связи с этим 8 мая из Лисичанска была выведена целая бригада ВСУ.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что после нескольких столкновений с российскими силами подразделения бригады покинули свои позиции. Не исключено, что противник перебросил силы обратно к Попасной, где ВСУ пытаются создать новый рубеж обороны с целью помешать российской группировке выйти на оперативный простор. Возможно, в попытке избежать окружения, противник намерен сдать Лисичанск и Северодонецк.

«Дорога на Лисичанск с юга открыта. Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», – пишет Мирошник.

По некоторым данным, командование донбасской группировки ВСУ неоднократно запрашивало у Киева разрешение на отход, но всякий раз получило отказ.

Москва, Екатерина Попова

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