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Среда, 11 мая 2022, 17:29 мск

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Москва и Минск договорились об оплате газа в российских рублях

Министры энергетики России и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич подписали протоколы о внесении изменений в межправительственное соглашение по поставкам природного газа в Белоруссию. Как сообщила пресс-служба Минэнерго РФ, документы предусматривают переход на оплату газа в российских рублях и определяют условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года.

Комментируя двустороннее сотрудничество, Шульгинов обратил внимание на «высокий потенциал двустороннего взаимодействия наших государств по всем направлениям в энергетике».

«Газовая отрасль, конечно, остаётся флагманом нашего сотрудничества. Российская сторона в полной мере продолжает выполнять взятые на себя обязательства по поставке энергоресурсов, реализуются соответствующие программы по формированию объединенных рынков», – сказал глава Минэнерго России.

Москва – Минск, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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