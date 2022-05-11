Москва и Минск договорились об оплате газа в российских рублях

Министры энергетики России и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич подписали протоколы о внесении изменений в межправительственное соглашение по поставкам природного газа в Белоруссию. Как сообщила пресс-служба Минэнерго РФ, документы предусматривают переход на оплату газа в российских рублях и определяют условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года.

Комментируя двустороннее сотрудничество, Шульгинов обратил внимание на «высокий потенциал двустороннего взаимодействия наших государств по всем направлениям в энергетике».

«Газовая отрасль, конечно, остаётся флагманом нашего сотрудничества. Российская сторона в полной мере продолжает выполнять взятые на себя обязательства по поставке энергоресурсов, реализуются соответствующие программы по формированию объединенных рынков», – сказал глава Минэнерго России.

Москва – Минск, Светлана Антонова

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