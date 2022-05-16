Фонд национального благосостояния в апреле сократился более чем на 2 трлн рублей

В апреле Фонд национального благосостояния (ФНБ) сократился более чем на 2 трлн рублей и составил на начало мая более 11 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

«По состоянию на 1 мая 2022 г. объем ФНБ составил 11 005 374,1 млн. рублей или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год <…> , что эквивалентно 154 953,5 млн. долл. США», – уточнил Минфин.

В сообщении поясняется, что из средств ФНБ на счетах в Банке России размещено €38,561 млрд, £4,178 млрд, 600 млрд японских иен, 226 млрд китайских юаней, 405,708 т золота и 92 млрд рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 529,769 млрд рублей, в долговые обязательства иностранных государств – $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, – 298,860 млрд рублей и $2,292 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций – 278,992 млн рублей.

На субординированных депозитах в банках ВТБ и ГПБ (АО) размещены 138,433 млрд рублей, в акции ПАО «Сбербанк» вложено 1,431 трлн рублей, в акции ПАО «Аэрофлот» – 25,766 млрд рублей, в акции АО «Дом.РФ» – 50,000 млрд рублей.

Кроме того, Минфин уточняет, что по состоянию на 1 мая объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7,875 трлн рублей, или $110,889 млрд, или 5,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

Ранее сообщалось, что по данным на 1 апреля объем ФНБ составлял 13,052 трлн рублей, или 9,8% ВВП.

Из-за введенных в отношении России западных санкций примерно половина золотовалютных резервов ЦБ на сумму порядка $640 млрд в феврале была заморожена. В их числе средства Фонда национального благосостояния.

Москва, Мария Соколова

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