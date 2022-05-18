Льготная и семейная ипотека: правительство РФ увеличило максимальный лимит кредита

Правительство РФ приняло решение об увеличении максимальной суммы кредита по льготной и семейной ипотеке. Как сообщил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин, для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей будет возможность получить кредит по сниженной ставке до 30 млн рублей, для остальных регионов – до 15 млн рублей.

«По поручению президента принято решение снизить до 9% ставку по такому (льготному) займу с лимитом до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. И до 6 млн рублей – для всех остальных российских субъектов. Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности для манёвра в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки соответственно до 30 млн и 15 млн рублей. Так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке», – пояснил Мишустин, выступая на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Глава правительства уточнил, что эта программа действует до конца текущего года. «Банкам, которые выдают такие кредиты, ставка в пределах льготного лимита будет компенсирована», – пояснил он.

«Реализация этих мер позволяет обеспечивать наших граждан современным жильём, развивать строительный сектор и загружать мощности смежных отраслей», – подчеркнул Мишустин.

Москва, Светлана Антонова

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