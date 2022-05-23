российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 мая 2022, 18:48 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Суд оставил в силе приговор депутату Госдумы

Саратовский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на обвинительный приговор по резонансному уголовному делу об убийстве лося, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката парламентария Константина Лазарева. По словам юриста, приговор суда вступил в законную силу, и теперь парламентария могут лишить депутатского мандата.

«Мы считаем, что приговор несправедлив. Рашкину вменили выслеживание, добычу (выстрел), разделку и перевозку. Наказание назначили, исходя из санкции по части второй – совершенное группой лиц. Но группой лиц он совершил только перевозку. Выслеживание, добычу и разделку он совершил один», – пояснил адвокат.

По его словам, последствия, о которых говорил прокурор, наступили именно от этих действий. «Группой лиц совершена незначительная часть действий. Поэтому назначить наказание без учета данного обстоятельства несправедливо», – подчеркнул Лазарев.

Напомним, Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в незаконной охоте на лося. Депутату вменялось участие в незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору (ч. 2. ст. 258 УК РФ). Рашкин не признал вину, считая все происходящее устранением политических конкурентов.

По версии следствия, в ночь на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин участвовал в охоте на лося, не имея на это разрешения. Депутат и еще один человек находились в автомобиле, в багажнике которого была обнаружена разделанная туша лося. Разрешения на добычу лося у Рашкина не было. При задержании он объяснил, что во время прогулки нашел в лесу уже убитое животное и собирался отвезти тушу в полицию.

Позже парламентарий признался, что застрелил лося, спутав его в темноте с кабаном. По его мнению, он стал жертвой стечения обстоятельств. Рашкин утверждал, что не знал, что у пригласивших его на охоту друзей не было разрешения.

В конце ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Чтобы мы не трепыхались…» Иностранные «щупальца» проникли во все сферы жизнедеятельности России / Экономическая война: в Госдуме оценили ответ Центробанка и правительства РФ на западные санкции / «Они продолжают над нами издеваться»: Россия под «крылом» Запада и «пятой колонны» / «Вопрос выживания»: Кудрин назвал главные вызовы для России на ближайшие годы / В Госдуму направлен пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования / «Худшие прогнозы будут сбываться»: в Госдуме раскритиковали экономистов правительства РФ / «Такое ощущение, что предприниматели у нас вне закона»: проблемы малого и среднего бизнеса в России обостряются / Нереальный курс рубля и провал в импортозамещении: в Госдуме оценили состояние российской экономики

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Госдума,