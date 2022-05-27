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Пятница, 27 мая 2022, 12:21 мск

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В Госдуме прогнозируют серьезные кадровые решения в составе правительства РФ

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов прогнозирует серьезные кадровые перестановки в правительстве РФ. По его оценке, некоторые министерства либо не умеют работать в новых условиях, либо саботируют принятие необходимых решений.

Политик особое внимание обратил на минэкономиразвития РФ, назвав его министерством экономического отставания. «Стиль работы МЭР, которое хочется назвать министерством экономического отставания, не соответствует сегодняшним настроениям и реалиям. Но я не сомневаюсь, что в ближайшем будущем Правительство ждет очень серьезная кадровая перестановка, на ключевых позициях мы увидим других людей. Без этого мы работать не сможем», – подчеркнул Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

«Я не устаю повторять, что после 24 февраля мир изменился, а уж наша страна изменилась на 100%, нужны совершенно иные подходы в экономике и социальной политике. Но некоторые люди в лучшем случае не умеют и не хотят, в худшем – саботируют сознательно. Яркий пример – ситуация с импортозамещением. Сколько за восемь лет говорилось красивых слов, а выясняется, что по некоторым позициям – ноль, зеро», – констатировал лидер «эсеров».

Как отмечает пресс-служба «эсеров», это заявление прозвучало на очередной встрече Миронова с предпринимателями. Первая состоялась 14 марта, по ее итогам глава фракции направил в правительство пакет из более 60 предложений по поддержке бизнеса и промышленности в условиях санкций. В ответном письме за подписью замминистра экономического развития большинство инициатив отклонили.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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