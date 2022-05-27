Борис Титов констатировал рост до 74% доли неконкурентных государственных и муниципальных закупок в России

В России до 74% увеличилась доля неконкурентных государственных и муниципальных закупок. Об этом сообщил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, одной из главных проблем остается высокий уровень неопределенности, связанный с постоянным изменением законодательства.

Несмотря на то, что в системе госзакупок за последние годы произошли позитивные изменения, доверие участников к ней все еще низкое, поясняется в докладе бизнес-омбудсмена главе государства, выдержки из которого приводит пресс-служба Уполномоченного.

В качестве позитива Титов отмечает в первую очередь, гарантии в законодательстве, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет о таких мерах, как минимальная обязательная доля закупок у МСП в 25% от совокупного годового объема; минимальная доля закупок товаров российского производства; сокращение предельных сроков оплаты; освобождение участников закупок, проводимых только среди МСП в рамках закона №44-ФЗ, от обеспечения исполнения при подтверждении успешного опыта, и так далее.

Есть успехи и в цифровизации, в результате чего закупочные процедуры стали более простыми, понятными и прозрачными, а положение участвующих в них предпринимателей значительно улучшилось.

Постепенно сокращается задолженность перед бизнесом по уже исполненным государственным и муниципальным контрактам. С 2015 года, благодаря прокурорскому вмешательству, выплачены долги в размере свыше 225 млрд рублей. «Органы прокуратуры активизировали реакцию на нарушения в этой сфере, в том числе на информацию, поступающую от Уполномоченного, – отметил Титов. – Результатом стало сокращение как числа жалоб от бизнеса, так и сроков неплатежей со стороны заказчиков».

Однако недостатков все еще много. Законодательство о закупках постоянно изменяется, констатирует Уполномоченный. По экспертным оценкам, «период стабильности» федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе» не превышает полутора месяцев, а с учетом подзаконных актов к нему – двух недель. Только в 2021 году в 44-ФЗ и относящиеся к нему подзаконные акты внесено более 300 поправок. Бизнесу приходится постоянно тратить время на изучение новых норм и адаптацию к ним.

Неконкурентные способы закупок (прямые закупки госорганов у единственного поставщика; несостоявшиеся конкурентные закупки, которые привели к закупкам у одного поставщика) по-прежнему преобладают. Их удельный вес в общей доле заключенных госконтрактов в последние годы неуклонно растет (в 2020 году – 74,1%).

Конкуренция на закупках остается низкой. В рамках №44-ФЗ на один лот подается в среднем около 3 заявок, в рамках №223-ФЗ – менее двух заявок.

Сохраняются широкие возможности для манипуляций в целях проведения закупки с предсказуемым результатом, заключения контракта с «нужным» поставщиком (и, соответственно, осложнением приемки результатов у «незапланированного» поставщика).

Стоимостные критерии (цена контракта) при оценке заявок участников все еще имеют большее значение, чем не стоимостные (качество товара, квалификация участника закупки).

«Самое главное, что по-прежнему не определены правила равноправной игры. Если ответственность заказчиков за нарушения процедуры (включая оплату), явно недостаточна, то исполнителей могут наказывать за малейшие недочеты, в том числе и не повлиявшие на результаты исполнения контрактов. Это мешает, с одной стороны, повышать доверие бизнеса к госзакупкам, а с другой, лишает сам бизнес важнейшего инструмента господдержки», – заключил Борис Титов.

Москва, Светлана Антонова

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