«Существуют серьезные проблемы»: летальность от болезней сердца стоит России 3% ВВП

Экономический ущерб России в результате высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 3% ВВП, хотя в некоторых регионах даже не осваивают выделенные на льготные медикаменты средства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом эксперты отметили отсутствие эффективного взаимодействия стационара и ликлиник, что также влияет на показатели летальности.

В частности, заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии имени Чазова Нана Погосова обратила внимание на влияние пандемии коронавируса на динамику смертности от болезней сердечно-сосудистой системы. «С 2003-го по 2020 год смертность от болезней системы кровообращения в нашей стране снизилась на 38%. Если бы эта позитивная тенденция продолжилась, то к концу 23-го года степень снижения достигла бы примерно 50%. Это то, чего достигли многие развитые страны за 20-летний период, и это то, к чему мы стремились. Но грянул 20-й год – Covid… фактически за 20-21-й умерло 210 тысяч. Это очень много», – пояснила она.

При этом, как отметила Погосова, врачи научились «справляться с острыми коронарными состояниями». «В 22-м году показатель госпитальной летальности составил 11,4%, а это практически соответствует плановому показателю в 11,3%, ранее установленному Минздравом. Получается, что от острых состояний мы людей спасаем, а, к сожалению, умирают они от хронической патологии. Чаще всего, это хроническая ишемическая болезнь сердца – 48% в структуре смертности», – уточнила она.

В то же время эксперт отметила, что программа льготного обеспечения лекарствами имеет ряд «подводных камней». «Анализ показывает, что не все те льготные лекарственные препараты, которые находятся в поликлиниках, которые выделены в регионах, расходуются. Это парадоксально. То есть, нужны лекарства, это лекарства важные, нужные, но они не доходят до своего конечного потребителя. Это происходит по двум причинам. С одной стороны, наши пациенты не всегда информированы… и второй подводный камень – это организационный аспект. У нас не во всех регионах есть четкое взаимодействие между стационарной и поликлинической службами. Мы спасли пациента в стационаре, кардиологи отработали, и дальше пациент должен перейти в поликлинику, где вот эта связь не всегда срабатывает», – подчеркнула Погосова.

Сенатор Владимир Круглый со своей стороны отметил, что именно недостаточное лекарственное обеспечение пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями является одной из основных причин неисполнения госпрограмм. «Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в России. У нас реализуется с 2018 года федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», где основной целевой показатель – снижение смертности населения от болезней системы кровообращения, и к 2030 году запланировано снижение до 450 случаев на 100 тысяч населения. Это очень амбициозная, серьезная задача – особенно для регионов РФ, где ситуация обстоит на самом деле на сегодняшний день очень серьезно. Решение задачи снижения смертности невозможно без комплекса мер, направленных на профилактику, раннее выявление заболевания, повышение информированности населения в формировании здорового образа жизни», – констатировал он.

«Именно недостаточное лекарственное обеспечение пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, по мнению большинства экспертов, является одной из основных причин невыполнения целей федерального проекта в 2020-2021 годах. Не все регионы успевают осваивать эти субсидии и в результате – 15 марта 2022 года Минздравом было инициировано перераспределение субсидий, представленных на цели лекарственного обеспечения и стало возможным перенаправить эти средства на иные цели», – пояснил Круглый, подчеркнув необходимость прекращения подобной практики, а также необходимости расширения льготной программы и по времени, и по количеству медикаментов.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, в совю очередь, обратил внимание, что проблемы смертности от сердечно-сосудистых заболеваний влияют на социально-экономический потенциал страны. «Ущерб экономический достаточно серьезный, до 3% ВВП. Если на медицину тратится 3,5% ВВП, конечно, эти проценты не связаны, но это показывает, насколько сильно мы можем потерять наших граждан. Притом, что у нас существуют серьезные проблемы с возможностью преждевременных инсультов и инфарктов – на 80%, проблемы с возможностями повышения смертности… При этом затраты на информирование граждан о том, что такое сердечно-сосудистые заболевания, как с ними бороться, как себя уберечь после того, как тебе даже диагноз поставили, у нас эти затраты – ноль», – констатировал Власов, сообщив об инициативе пациентской организации, которая запускает информационную кампания «Чтобы жить долго».

Москва, Мария Соколова

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