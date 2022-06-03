Дедолларизация экономики: цены на золото в России могут удвоиться после отмены НДФЛ

Стоимость золота в России после отмены налога на доходы с физических лиц (НДФЛ) при его реализации может к концу года удвоиться и достигнуть 8 тысяч рублей за грамм. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По его оценке, на фоне проводимой правительством дедолларизации вырастет также спрос на драгоценный металл.

«Сейчас правительство настолько озаботилось тем, чтобы в панике население не покупало валюту, что выталкивает людей в золото. Это называется дедолларизация. Когда происходит паника и народ бежит в банки, нужно, чтобы они не покупали доллары и евро, а золото в слитках. Для этого отменили сначала НДС, теперь хотят отменить НДФЛ – они настолько хотят, чтобы народ покупал золото, что готовы поступиться доходами бюджета», – отметил Вязовский.

При этом эксперт обратил внимание, что такая мера приведет к росту спроса на драгоценный металл. «По всей видимости, это может сработать. Крупнейшие участники рынка уже отчитались, что за 2 месяца было продано больше 10 тонн золота. В нашей компании тоже обороты увеличились в 2 раза. Отмена НДФЛ будет еще более интересна всем», – уточнил он.

В то же время экономист предупредил, что при отмене НДФЛ цены на золото также пойдут вверх. «Золото постоянно растет в цене, поэтому в долларах стоимость сейчас возле исторического максимума в $2 тысячи унцию – $1,8 тысячи», – пояснил он.

«И оборот, и спрос вырастет у населения, и цена пойдет вверх. Сейчас в рублях стоимость грамма золота составляет порядка 4 тысяч. Исторический рекорд грамма 999 пробы был возле в 7 тысяч. Думаю, к концу года мы к этому уровню вернемся. Может даже будем выше – в районе 8 тысяч рублей за грамм», – заключил Вязовский.

Сегодня правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс об освобождении от НДФЛ на 2022-2023 годы доходов физлиц от реализации золота в слитках. В кабмине подчеркнули, что изменения призваны повысить привлекательность инвестиций в золото «как инструмента сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях». В настоящее время НДФЛ при купле-продаже драгметаллов составляет 13% от разницы между доходами от продажи и расходами на покупку.

С марта в России был отменен НДС в 20% при продаже драгметаллов в слитках физлицам, чтобы на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото стали альтернативой скупке долларов.

Москва, Мария Соколова

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