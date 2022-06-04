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Суббота, 4 июня 2022, 17:12 мск

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Фигурант дела Литвиненко скончался от последствий заболевания Covid-19

Умер бизнесмен Дмитрий Ковтун, которого Великобритания обвиняла в отравлении радиоактивным полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Как сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой, причиной смерти стала болезнь, связанная с коронавирусом.

«Сегодня пришла скорбная новость, в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун. Для нас это невосполнимая и тяжелая утрата», – отметил Луговой в комментарии в своем телеграм-канале.

Напомним, экс-сотрудник ФСБ России Литвиненко в 2000 году скрылся в Великобританию после возбуждения в РФ нескольких уголовных дел. В 2006 году он погиб от отравления радиоактивным полонием-210. Британские власти обвиняли в случившемся Ковтуна и Лугового, которые встречались с Литвиненко за несколько недель до смерти. Генпрокуратура РФ утверждала, что эти обвинения были сфабрикованы.

В сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал власти России ответственными за отравление Литвиненко и предписал российской стороне выплатить его вдове – Марине Литвиненко 100 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 22,5 тысячи евро за судебные издержки.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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