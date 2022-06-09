«Если будет все, как сейчас…» В Госдуме назвали виновных в спаде экономики России

Российская экономика оказалась перед угрозой серьезного спада в результате нынешней политики Центробанка и экономического блока правительства, хотя внешняя конъюнктура создает условия для роста ВВП страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила внефракционный депутат Госдумы Оксана Дмитриева сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По ее словам, предлагаемые кабинетом министров антисанкционные законопроекты не соответствуют тому масштабу, который требуется в данный момент.

«Объективная экономическая ситуация в России такова, что не только спада может не быть, а может быть экономический рост. Потому что внешнеэкономическая конъюнктура, несмотря на санкции по отношению в России, благоприятная. Есть спрос на сырье – традиционные предметы экспорта России и, плюс, совершенно потрясающий рост цен на все предметы экспорта. Но все будет зависеть от того, как будут вести себя экономические власти и как будет осуществляться денежно-кредитная политика. Вот, если будет делаться все как сейчас, то – да, действительно, несмотря на то что внешняя конъюнктура несмотря на санкции не предписывает спада, то он будет», – подчеркнула Дмитриева.

Парламентарий обратила внимание на точечные поправки в Налоговый кодекс, которые правительство РФ внесло для принятия в Госдуму. «Тут вещи в общем-то полезные, за них можно проголосовать, но это, отнюдь, не того масштаба изменения, которые требуются сейчас в данный момент времени... Что нужно на самом деле делать – спросите любое предприятие обрабатывающей промышленности», – констатировала она.

«Первое – необходимо восстановить инвестиционную льготу по налогу на прибыль. Откуда возьмется импортозамещение, откуда возьмутся инвестиции – прибыль и второй источник – это дешевые кредиты. Не будет этого, не будет импортозамещения», – отметила депутат.

При этом Дмитриева подчеркнула, что есть негативные последствия от налоговых «маневров» в ряде добывающих отраслей. «Повышение НДПИ в свое время на углеводороды и снижение экспортной пошлины – то есть, фактически перенос налогового бремени с внешнего потребителя на внутреннего. И дальше расширили это повышением НДПИ на руды черных и цветных металлов и введением акцизов на жидкую сталь. Это, естественно, спровоцировало мощнейший рост цен на металлы, металлоконструкции, другие стройматериалы. И потом с этой инфляцией стали бороться повышением кредитной ставки», – пояснила она.

Москва, Мария Соколова

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