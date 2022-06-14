«Сорвано уже 6 сроков»: в Госдуме рассказали, как правительство РФ саботирует поручения Путина

Неэффективная работа природоохранного блока правительства РФ срывает не только исполнение поручения главы государства, но и провоцирует условия для создания внешних угроз. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня в Госдуме заявил депутат от КПРФ Сергей Левченко. По его словам, с 2020 года сорвано уже шесть сроков президентских наказов по озеру Байкал.

«Сегодня накопились достаточно большие претензии у разных международных организаций, но, как говорится, это не самое главное… Главное – чтобы мы сами понимали, что мы управляем природными ресурсами хорошо. На сегодняшний день поведение всех тех, кто занимается природными ресурсами, мягко говоря, не терпит никакой критики – начиная с 2020 года сорвано уже 6 сроков по поручению президента РФ», – констатировал Левченко.

Парламентарий обратил внимание, что из бюджета по предоплате выделен 1 млрд рублей, но подрядчик к работам на Байкале так и не приступил. «В этом году им подписали еще один контракт – 120 с лишним млн рублей. И опять будут перечислять за абсолютно не сделанную работу… Из Минприроды не получили вразумительного ответа. Так давайте вынесем на Палату… Или нам ЮНЕСКО через месяц скажет – вы не умеете управляться с природными ресурсами… Нам грозят, что в течение месяца наши объекты запишут в список не всемирного природного наследия, а – «под угрозой». Потом возвращаться будет намного сложнее. Вы все прекрасно понимаете, если уже перешли через рубикон – потом доказывать придется годами, может быть, и не нам с вами, что мы умеем справляться с природными объектами», – подчеркнул Левченко.

«Ситуация, которая там зашла в тупик, говорит о том, что те структуры, те люди, те подрядчики продолжают обманывать и нас с вами, и жителей всей страны, особенно тех, кто живет на берегу Байкала – не надо считать, что они ничего не понимают. Значит, подписали контракт на утилизацию – через несколько месяцев сказали, что это выполнить невозможно, но подписали контракт и получили деньги. Никто с них не спросил. Ничего не сделали для того, чтобы этот контракт разорвать. Хотя в контракте написано, в течение 30 суток если не выполняет подрядчик, заказчик обязан этот контракт разорвать», – пояснил депутат.

В этой связи парламентарий предложил вынести на рассмотрение Госдумы проблему эффективности управления объектами всемирного природного наследия. «Есть поручение президента РФ. Даже те органы, которые контролируют, контрольное управление президента, блок природоохранный в правительстве, – они вынуждены отмечать официально, что ничего не делается», – заключил Левченко.

Москва, Мария Соколова

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