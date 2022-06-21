«Санкции против самих себя»: финблок правительства РФ работает против россиян

Планы Минфина РФ по возвращению бюджетного правила показывают неспособность финансово-экономического блока правительства РФ отойти от прежней либеральной политики в новых условиях. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. По его оценке, нефтегазовые доходы должны работать на экономику и соцподдержку населения, а не запираться в «кубышки», – о бюджетном правиле нужно забыть, как минимум, на ближайшие годы.

«В марте Кабмин приостановил действие бюджетного правила, нефтегазовые доходы наконец могут работать на внутренние нужды страны. Но уже в июне возврат к пресловутому правилу становится одной из главных тем прошедшего экономического форума, – цитирует Миронова его пресс-служба. – Вся дискуссия на ПМЭФ показала, что финасисты от ЦБ и правительства категорически не готовы отказываться от прежних либеральных подходов в новых условиях. Они сетуют, как плох крепкий рубль, как опасно увеличение бюджетных расходов, даже на фоне рекордных цен на нефть и газ. В итоге Минфин готовит уже пятую версию бюджетного правила, которое хотят реанимировать уже со следующего года. Поскольку наши «накопители» из-за санкций уже потеряли 300 млрд долларов золотовалютных резервов, теперь собираются копить ФНБ в рублях. Это дает не менее абсурдную ситуацию, когда государство само блокирует свои доходы, необходимые экономике. Фактически это внутренние санкции против самих себя».

Бюджетное правило действует в России с 2004 года. В различных вариациях оно сводится к тому, что нефтегазовые доходы свыше определенной отметки направляются в резервы. В кризисные периоды действие правила временно приостанавливалось.

Лидер «эсеров» считает, что о бюджетном правиле необходимо забыть на ближайшие годы. «Напомню, что сам ФНБ (Фонд национального благосостояния) создавался под предлогом решения пенсионных проблем. Вместо этого, гражданам преподнесли пенсионную реформу, а работающих пенсионеров оставляют без индексации седьмой год. Сегодня пора тратить резервы по назначению – на исправление этих ошибок, на отмену реформы, поддержку пенсионеров, семей с детьми. На решение тех задач, которые президент вновь обозначил на ПМЭФ, – преодоление бедности, модернизацию инфраструктуры, достижение социальной справедливости и технологического суверенитета. Этих задач не решить, запирая деньги в «кубышки». Замораживать надо не резервы, а само бюджетное правило», – заключил Миронов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»