Движение на «серой» ветке московского метро восстановлено после ЧП

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал «Новый День», ранее движение поездов от станции «Серпуховская» к станции «Чеховская» было остановлено из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»