Движение на одном из участков московского метро парализовано

Остановлено движение поездов московского метро на участке от станции «Серпуховская» к станции «Чеховская». Как сообщил столичный департамент транспорта, это связано с появлением человека на рельсах.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от «Серпуховской» до «Чеховской» из-за человека на пути», – говорится в сообщении ведомства.

При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»