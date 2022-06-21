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Вторник, 21 июня 2022, 15:00 мск

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Движение на одном из участков московского метро парализовано

Остановлено движение поездов московского метро на участке от станции «Серпуховская» к станции «Чеховская». Как сообщил столичный департамент транспорта, это связано с появлением человека на рельсах.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от «Серпуховской» до «Чеховской» из-за человека на пути», – говорится в сообщении ведомства.

При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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