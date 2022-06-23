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Четверг, 23 июня 2022, 14:02 мск

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На участке «фиолетовой» линии московского метро прекращено движение поездов

Фото РИА «Новый День»

На участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена прекращено движение поездов в связи с появлением человека на пути. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от «Спартака» до «Улицы 1905 года» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», ранее, 21 июня, из-за человека на путях было прекращено движение поездов от станции «Серпуховская» к «Чеховской».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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