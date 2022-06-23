Кабмин упростил покупку жилья в кооперативах с помощью маткапитала

Правительство России сократило перечень документов, необходимых для направления средств материнского капитала на покупку квартиры через жилищно-строительные или жилищно-накопительные кооперативы. Соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.

«Теперь гражданам, желающим вложить маткапитал в покупку кооперативной квартиры, больше не понадобится предоставлять в Пенсионный фонд справку о правах кооператива на земельный участок, на котором строится или будет построен дом. Изменения коснутся тех случаев, когда гарантом выплаты взноса членом кооператива выступает региональная некоммерческая организация по строительству жилья», – сообщается на сайте кабмина.

Решение принято по просьбе руководителей регионов. Оно связано с тем, что в ряде субъектов действуют свои региональные программы, в рамках которых земельные участки под социальное строительство передаются от региона некоммерческим жилищным организациям в безвозмездное пользование. В таком случае эти организации и выступают застройщиками, а кооперативы лишь аккумулируют средства граждан и не имеют прав на землю.

По прежним правилам вложить материнский капитал в покупку такого жилья было затруднительно. Теперь эти сложности урегулированы, что позволит защитить права получателей материнского капитала и упростить для них покупку жилья через кооперативы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»