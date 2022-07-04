Пособие детям-инвалидам в Подмосковье можно оформить, не выходя из дома

Ежемесячное пособие детям-инвалидам в Подмосковье теперь можно оформить онлайн. Услуга предоставляется на портале госуслуг региона, сообщило министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Основная цель – сделать услуги доступными для всех граждан и в любое удобное время. Благодаря переводу услуги в «цифру» больше не надо тратить время на посещение МФЦ или ведомства. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг», – сообщила министр государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Оформить ежемесячное пособие могут родители и опекуны детей-инвалидов. При этом ребенок и заявитель должны иметь место жительства в Московской области.
Решение о назначении ежемесячного пособия ребенку-инвалиду поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале госуслуг в течение 10 рабочих дней. Размер выплаты составляет 7 901 рубль.
Услуга доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Соцподдержка» – «Поддержка семьи с детьми».
Жители Подмосковья на данный момент могут получать на региональном портале 246 электронных услуг.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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