Еще плюс почти 2 рубля: доллар и евро взяли курс на повышение

Сегодня американская и европейская валюты продолжили дорожать по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Мосбирже курс доллара поднялся почти до 65 рублей, евро превысил отметку в 66 рублей.

В ходе торгов «американец» на максимуме продавался по 64,9525 рубля, «европеец» достигал уровня 66,6450. К 10:31 мск курс валют немного снизился: доллар торговался вблизи отметки 64,2025 рубля, евро – 66,0275.

Американская и европейская валюта резко подорожали накануне, прибавив почти по 6 рублей. По итогам торгов Банк России повысил на сегодня официальный курс доллара до 58,5118 рубля (+3,4260 рубля), курс евро – до 60,1618 (+2,9782 рубля).

Ранее многие эксперты и депутаты Госдумы критиковали экономические власти за чрезмерное укрепление рубля, которое негативным образом отражается на экспортных возможностях отечественных предприятий и снижает уровень поступления средств в бюджет. Предполагается, что тема ослабления рубля и возможные меры будут обсуждаться на заседании правительства РФ на этой неделе, о чем ранее сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников со своей стороны отмечал, что власти обсуждают проблему избыточного укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме.

Москва, Светлана Антонова

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