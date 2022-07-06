«Самый беспощадный и жестокий…» Думские коммунисты предупредили о высокой вероятности «русского бунта» после запрета на митинги

В Госдуме предупредили о возможности «беспощадного и жестокого русского бунта» после вчерашнего законодательного запрета на массовые публичные мероприятия. Как заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, такие законы ущемляют права оппозиции, а предлагать их могут только вредители.

«Идет тихой сапой наступление на права реальной оппозиции. Если вы посмотрите вчерашний закон 75-й, где опять сделали «братскую могилу» и к закону об иноагентах «присоседили» еще 15, которые в принципе лишают возможности провести нормальное публичное мероприятие, что, мы считаем, вредительское действие лиц, которые это готовят», – заявил депутат сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Парламентарий полагает, что «управляемый, заявленный митинг – это как раз то, что может корректировать мирным способом действия власти». «Если вы загоните опять всех в подвалы и подворотни, то, когда народ возмутится – Александр Сергеевич Пушкин говорил, что самый беспощадный и жестокий русский бунт возникает. Поэтому думаем, что это не большие друзья России рекомендуют принимать такие законы», – подчеркнул Коломейцев.

Как сообщал «Новый День», накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект по совершенствованию регулирования статуса иноагента. Документ вносит изменения в 16 федеральных законов. В частности, предусматривается запрет на проведение митингов, шествий, собраний и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных и медицинских организаций, на детских и спортивных площадках, а также в зданиях органов публичной власти и прилегающей к ним территории.

Накануне депутат от КПРФ Сергей Обухов назвал это нововведение «дебильным». «Жизнь покажет всю глупость и дебильность данного законопроекта», – сказал он на пленарном заседании Госдумы. Представители «ЕР» заявили, что намерены обратиться в комиссию по этике по поводу такого высказывания.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»