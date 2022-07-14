«Это форменное безобразие»: в Госдуме возмущены, что оптовые цены на бензин падают, а на АЗС – растут

Правительство РФ должно поручить Федеральной антимонопольной службе и минэнерго проверить обоснованность розничных цен на бензин. Об этом говорится в письме главы думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергея Миронова на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил пресс-центр парламентария.

«Дело в том, что оптовые цены на бензин снижаются, а на заправках цены растут. Это форменное безобразие. В мой адрес обратились представители Национального автомобильного союза. Они отмечают, что биржевые цены на топливо уверенно падают последние полгода, и на 1 июля оптовая стоимость бензина оказалась на 29% ниже, чем была год назад. В конце июня, например, бензин марки АИ-92 подешевел у оптовиков почти на 9% – до 38,5 тысячи рублей за тонну. С бензином марки АИ-95 ситуация аналогичная, а цены растут», – пояснил свое обращение к премьеру Миронов.

Политик добавил, что, по оценкам экспертов, чистая прибыль от продажи одного литра бензина АИ-92 и АИ-95 на заправках уже составляет около 9 рублей и 10 рублей за литр. «Для продавцов топлива это очень высокая доходность, и поэтому хочу вам сказать, господа хорошие, поскромнее надо быть. Многие люди еле-еле сводят концы с концами, а вы «жируете», – констатировал депутат.

Миронов также привёл данные Росстата, согласно которым реальные денежные доходы граждан за январь-март этого года упали на 1%, а реальные располагаемые денежные доходы – на 1,2%.

«Минфин оценивает падение доходов россиян в 2022 году в 6,8%, хотя, на мой взгляд, оно значительно больше. В стране увеличилась безработица, люди стали сильно экономить буквально на всём, и я не вижу никаких предпосылок для роста потребления бензина, а значит, и оснований для роста его стоимости», – указал он.

Кроме того, Миронов усматривает в ситуации на розничном рынке признаки картельного сговора, поскольку стоимость бензина на заправках, принадлежащих нефтяным компаниям и независимым игрокам, практически не отличается. «Это может свидетельствовать о возможных нарушениях антимонопольного законодательства. В связи с этим прошу Михаила Мишустина дать поручение ФАС провести ценообразование на топливном рынке, а минэнерго – провести воспитательную беседу с владельцами автозаправок», – заключил парламентарий.

Москва, Андрей Дорофеев

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