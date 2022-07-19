«Черный рынок» – и ничего больше: передел рынка наружной рекламы сравним с «лихими» 1990-ми

Создание единого оператора цифровых рекламных конструкций в России убьет отрасль и будет способствовать возрождению «черной зоны» на этом рынке. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его оценке, идея монополизировать рекламный рынок предпринималась не раз, особенно в «лихие» 90-е.

«Это закон, который убивает отрасль. Безусловно, категорически против принятия этого закона, как и любой представитель российской независимой медиа-отрасли будет против, потому что это чудовищный, ужасный закон, который убьет всю отрасль», – подчеркнул Бондаренко.

Политолог напомнил, что рынок рекламы пытались монополизировать неоднократно. «Попытка монополизировать рекламу в России предпринималась много кем и в разное время. Мы помним убийство Влада Листьева 1 марта 1995 года, которое было связано, как говорят, с рекламными бюджетами на «Первом канале», – отметил эксперт.

По его мнению, нынешнее сокращение рынка рекламы является благоприятным условием для очередного передела. «Могу попытаться объяснить логику авторов этого закона исключительно, наверное, тем, что рекламный рынок в России очень сильно просел и дальше будет еще сокращаться, скукоживаться по причине того, что большинство рекламодателей – это были рекламодатели западных товаров и услуг, которые из России ушли или находятся в процессе ухода», – пояснил Бондаренко.

«Здесь надо начать в принципе с того, что не в русской культуре почему-то, к сожалению, активная маркетинговая стратегия. Можно привести в пример множество брендов, которые стали популярными и заслужили действительно свое место под солнцем с минимальными рекламными бюджетами. Есть множество таких примеров, но я не считаю, что такой подход – правильный. Все-таки мы живем в мире, который был создан и придуман западниками, с точки зрения медиа и с точки зрения развития маркетинга и всего прочего. И, естественно, в этой связи попытка угробить этот рынок не вызывает ничего кроме оторопи, просто ужаса», – сказал политолог.

При этом Бондаренко обратил внимание, на коррупционную составляющую предлагаемых изменений закон о рекламе. «У нас сейчас существует множество вариантов – и формальных, и неформальных, частных, государственных партнерств. В данном случае, речь идет о частной компании, которая, по сути, будет единственная соответствовать вот всем этим параметрам и будет работать фактически как монополист – будет тупо зарабатывать только потому, что ему это разрешили чиновники делать. Это, конечно, отвратительно», – считает он.

«Даже сам факт лоббизма этого закона должен стать предметом разбирательства антикоррупционных ведомств. Потому что возможность коррупции закодирована даже в самом этом законопроекте, который фактически обеспечивает бюджетами только одну компанию, выбивая всех остальных», – констатировал эксперт.

Бондаренко полагает, что «есть большой риск, что, в том или ином формате, этот закон будет принят», что создаст условия для возврата в отрасль «серого» и даже «черного» рынка. «Все равно всех загнать под одну струю не получится. Будут, значит, рекламодатели и другие СМИ, которые хотят просто выживать, они будут придумывать новые формы рекламы. Значит – выходом из этой ситуации станет возвращение «серого» и «черного» рынка рекламы. Это увеличит в разы количество «джинсы» в СМИ – того, что идет не на правах рекламы. То есть, это просто создаст «черный» рынок и ничего больше, кроме этого, не создаст», – заключил Бондаренко.

Ранее сообщалось, что 15 июля Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о рекламе, которые, в частности, вводят единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций под предлогом защиты госбезопасности. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» не поддержали документ, назвав его позором для Госдумы, уничтожением рекламной отрасли с отданием на откуп частному монстру-монополисту. В России таким условиям соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

В ходе заседания Госдумы депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг, обратил внимание на отсутствие оценки регулирующего воздействия законопроекта. «Спрашивали ли субъекты РФ, потому что напрямую их полномочий касается? Никто не спрашивал. Кто-то вообще считал, а вообще какой ущерб бюджетам органов местного самоуправления будет нанесен? Ведь рекламные конструкции, доходы от них идут к ним. Мало того, кто-то спрашивал, а если, например, собственники зданий, на которых за аренду, за арендную плату на конкурсной основе размещаются вот эти вот конструкции, они идут все в ТСЖ, собственников зданий кто-то спросил? Это граждан касается. Никто не спросил», – отметил он.

При этом депутат от «Новых людей» Владимир Плякин отметил, что с вводом документа в действие будет уничтожено 90% участников рынка наружной рекламы. «Предлагается создать систему, в которой единый оператор получит право разместить свои цифровые рекламные конструкции на всех ключевых локациях, в каждом субъекте федерации и установить монопольную, возможно высокую цену на размещение рекламы на них. Таким образом, будет ликвидировано около 90% федеральных и локальных участников рынка наружной рекламы, радикально сократится количество рабочих мест, создается опасный прецедент по возложению государственных функций по контролю за информацией на коммерческую организацию», – констатировал он.

Со своей стороны депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил, что «более позорного обсуждения закона он уже давно не видел». «Совершенно очевидно, что создается структура под какое-то конкретное лицо и вот Госдума в таком обсуждении теряет свое лицо, когда она становится зависима от какого-то капитала, который заставляет ее здесь принимать негосударственный закон, а какую-то государственную подачку отдельному лицу. Ну, что же мы позорим государственную власть? Разве можно такие законы принимать, которые идут вразрез?» – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, 9 из 11 членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против принятых в первом чтении поправок. В документе, в частности, отмечено, что законопроект способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной безопасности, делает отрасль инвестиционно непривлекательной. Кроме того, в настоящее время отсутствует запрос на соответствующий закон и со стороны отрасли, и со стороны государства.

Москва, Мария Соколова

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