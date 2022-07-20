Рекламисты обсудят план борьбы со скандальным законопроектом

Расширенное заседание Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и операторов наружной рекламы пройдет в Москве 21 июля. Представители отрасли намерены выработать «дорожную карту» по внесению поправок в вызвавший много возражений законопроект об изменении федерального закона «О рекламе», сообщила PR-служба медиахолдинга Maer.

«Возбужденный рекламный рынок ищет возможности повлиять на ситуацию. Лидеры отрасли не остались в стороне, когда судьба российской цифровой наружной рекламы зависит от одного закона. Завтра утром все те, кто причастен к данной проблеме, будут предлагать свои поправки, которые смогут смягчить условия работы на рекламном рынке. Надеемся, что все игроки выдвинут реальные и возможные для использования идеи, которые можно продвигать, как поправки к новому законопроекту», – говорится в сообщении.

В компании выразили удовлетворение тем, что «лидеры отрасли не остались в стороне, когда судьба наружной рекламы зависит от одного закона».

«В такую минуту главное – объединиться для сохранения здоровой конкуренции и развития рекламной отрасли в стране», – добавили в PR-службе.

Как сообщал «Новый День», на внеочередном собрании Национальной ассоциации визуальных коммуникаций было принято заявление о недопустимости принятия изменений в закон «О рекламе» в нынешней редакции. Авторы документа указали, что законопроект способствует полному уничтожению рынка наружной рекламы в России.

15 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» не поддержали документ. Документ, в частности, вводит единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры. В России таким условиям соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Москва, Андрей Дорофеев

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