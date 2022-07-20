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Среда, 20 июля 2022, 17:09 мск

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ФАС предлагает запретить повышение цен более чем на 30% за два месяца

Ввести запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, приводящие к необоснованному повышению цен, предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом, разработанным ведомством.

«Законопроектом ведомства предлагается распространить антимонопольные запреты на согласованные действия хозяйствующих субъектов, которые приводят к установлению экономически необоснованной цены товара, то есть не обусловленной экономическими факторами, такими как существенное изменение спроса или предложения, цены на сырье и материалы, изменение регулируемых тарифов», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Речь идет о повышении цен более чем на 30% в течение 60 календарных дней, которые будут фиксироваться минэкономразвития РФ, после чего заключение будет направляться в правительство РФ. На основании поручения кабмина ФАС будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен.

При этом законопроект предусматривает распространение на такие нарушения института предупреждения. Административная ответственность будет наступать в случае, если хозяйствующие субъекты не отреагируют должным образом на предупреждение ФАС.

«Разработанный ведомством законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение отдельных хозсубъектов и будет способствовать обеспечению баланса спроса и предложения на товарных рынках. В случае принятия закона эти изменения будут действовать до конца 2024 года», – добавили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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