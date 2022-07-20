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Среда, 20 июля 2022, 17:09 мск

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Биржевые цены на бензин в России возобновили рост

За три рабочих дня текущей недели биржевые цены на бензин в России поднялись более чем на 5%, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В частности, стоимость бензина Аи-92 выросла на 5,5% – до 41,497 тысячи рублей за тонну. Аи-95 подорожал на 5,4% – до 47,287 тысячи рублей за тонну.

Стоимость дизельного топлива за три дня выросла на 1% – до 57,405 тысячи рублей за тонну.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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