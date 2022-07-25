Со следами огнестрела: два трупа обнаружены в Подмосковье

Трупы двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружены в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

«По данным следствия, 23 июля 2022 года на проселочной дороге, ведущей от пос. Аверкиевского лесничества городского округа Павловский-Посад, было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями в области туловища. Позднее было обнаружено тело еще одного погибшего мужчины на участке домовладения в деревне Власово также с огнестрельными ранениями», – говорится в сообщении ведомства.

Следователями и криминалистами проведён осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для следствия, проведены допросы, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и местонахождение лица, причастного к совершению преступления.

«Следователем следственного отдела по г. Павловский-Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двоих мужчин 1964 и 1962 годов рождения (п. а» ч. 2 ст.105 УК РФ)», – отметили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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