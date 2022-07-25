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Понедельник, 25 июля 2022, 19:14 мск

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Серпуховский суд вынес приговор устроившему взрыв в православной гимназии

Серапуховский городской суд вынес приговор Владиславу Струженкову, устроившему в декабре прошлого года взрыв в церковно-приходской школе, расположенной на территории женского монастыря. Фигурант проведет в заключении 13 лет, сообщил «Интерфакс».

Молодой человек признан виновным в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Суд также оштрафовал его на 205 тысяч рублей.

Как сообщал «Новый День», 3 декабря 2021 года 18-летний бывший ученик православной гимназии принес к ее дверям самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и активировал его. Однако бомба взорвалась раньше, чем рассчитывал Струженков. Ему оторвало ногу. Один учащийся был госпитализирован, еще шести помощь оказали на месте. Следователи выяснили, что подрывник планировал сам погибнуть в результате взрыва.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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