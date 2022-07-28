Задушил, чтобы не платить: иностранец арестован в Подмосковье за убийство таксиста

Суд в Серпухове по ходатайству следователя арестовал 26-летнего гражданина одного из соседних государств, подозреваемого в убийстве таксиста. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 20 июля 2022 года в ночные часы подозреваемый, находясь вблизи станции метро «Теплый Стан» в городе Москве, сел в автомобиль марки Nissan к мужчине, подрабатывающему частным извозом, и попросил отвезти его к тепличному комплексу, расположенному в деревне Лужки Серпуховского городского округа. По прибытии на место подозреваемый сообщил таксисту, что у него не имеется денежных средств для оплаты проезда, после чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый задушил потерпевшего, затем похитил его мобильный телефон, кошелек, после чего скрылся с места происшествия. Тело погибшего обнаружено на следующий день прохожими», – говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый, стараясь скрыться от правоохранителей, вернулся в Москву. Следователи изучили видео с камер наружного видеонаблюдения, на которых запечатлен момент того, как подозреваемый садился в машину потерпевшего. Это позволило идентифицировать убийцу. После этого в результате оперативно-розыскных мероприятий фигурант был найден и задержан.

В ходе допроса мужчина признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Москва, Андрей Дорофеев

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