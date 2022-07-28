«Лицемерный треп»: при косвенной поддержке США в Афганистане утроилось число боевиков

В Афганистане на фоне западных санкций, ареста зарубежных активов и бедственного положения граждан численность боевиков террористической группировки ИГИЛ* (запрещена в РФ) за год выросла в три раза. Об этом заявил сегодня на брифинге в Москве спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его оценке, новой афганской власти не удалось создать единой идеологии управления страной.

«Мы часто слышим разнонаправленные заявления членов талибского* руководства (движение «Талибан» признано в РФ террористическим и запрещено)… Это индикатор того, что нет еще одной консолидированной идеологии в политике у этого режима, а без этого очень трудно быть твердой, сильной и влиятельной властью», – пояснил Кабулов, приведя в пример разногласия в стране по поводу обучения девочек в школах.

При этом дипломат отметил, что на фоне отсутствия единой оппозиции, численность в стране боевиков ИГИЛ* утроилась.

«Ориентировочно, оценочная их численность дошла до шести тысяч. Если вы помните, после прихода к власти талибов*, их жестких шагов в отношении игиловцев*, их число было порядка двух тысяч с чем-то. То есть даже навскидку трехкратное увеличение. Это самая негативная сторона развития афганской ситуации, потому что игиловцы*, как и раньше, заточены на дестабилизацию не только самого Афганистана, но и его соседей», – подчеркнул он.

Кабулов обратил внимание, что из-за западных санкций у талибов* не хватает средств для поддержания на должном уровне боеспособности хотя бы контртеррористических сил.

«Здесь возникает вопрос: это намеренная линия Запада, чтобы дать игиловцам* окрепнуть? Вывод напрашивается абсолютно однозначный. Поэтому, чтобы предъявлять талибам* претензии, сначала надо понимать, в какой ситуации это происходит», – считает он.

В этой связи дипломат отметил, что на прошедшей в начале недели в Узбекистане международной конференции по Афганистану была попытка со стороны западных стран увести дискуссию в сторону «лицемерного трепа».

«Мы, Китай, Иран, афганская делегация не дали организовать встречу в таком формате. Мы заострили, в первую очередь, внимание на неотложном решении таких вопросов, как безусловное размораживание украденных (США) у Афганистана национальных активов – это 7 млрд долларов… Афганцы живут на менее чем 1 доллар в день на человека, поэтому 7 млрд – это очень существенно», – заявил он.

Кабулов также обратил внимание, что Россия выступила категорически против попыток США навязать назначение контролируемого Штатами «так называемого независимого управляющего афганским Центробанком».

«Ну это просто хамское предложение! Это попытка манипулировать афганскими финансами и правительством. И третье, абсолютно неприемлемая, лицемерная линия на выделение афганцам гуманитарной помощи маленькими частями из тех средств, которые примерно два года назад международные доноры предоставили Афганистану, и они содержались на счетах Всемирного банка, а это 2,5 млрд евро. Так вот из этих средств они широким жестом по кусочкам афганцам подкидывают, да и то не напрямую, а через прикормленные НПО. Так что это абсолютно неприемлемая линия. И вместо того, чтобы решать сначала эти вопросы, они начинают фокусироваться на неких правочеловеческих проблемах, которые существуют, но это не «западникам» рассуждать об этом – у них нет морального права, когда, что называется, «рыльце в пушку», – заключил Кабулов.

* – организации признаны террористическими и запрещены в России

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»