«Гибель индустрии»: участники рынка оценили принятые в первом чтении поправки в закон о рекламе

Создание монополии в сфере электронных сервисов рекламных объявлений станет катастрофой и приведет к гибели всей отрасли, а также социальному взрыву. Об этом заявил гендиректор «Авито» Владимир Правдивый на «круглом столе» «Справедливой России – За правду», посвященном принятым в первом чтении Госдумой поправкам к закону о рекламе. По его оценке, документ наказывает законопослушных предпринимателей и граждан, и создает большие проблемы для малого и среднего бизнеса.

«Закон окажет катастрофическое влияние на всю индустрию, в принципе, разрушив классифайд… И самое главное, что он окажет катастрофическое влияние не только на индустрию, но практически на каждую российскую семью, потому что только сервисом «Авито» ежемесячно пользуются 56 млн россиян. Это означает, что практически каждая российская семья ежедневно пользуется этим сервисом», – пояснил Правдивый.

При этом он обратил внимание, что в России сложилась одна из самых сильных в мире индустрий сервисов объявлений, причем, в самых разных областях.

«Говорить об одном рынке невозможно. Потому что, если мы приведем аналогию с покупкой еды, здесь смешивается покупка еды и в гипермаркете, и на рынке, и заказ еды через сервис заказа готовой еды. Заказ репетитора через сервис «Профи» – это абсолютно другая услуга, нежели покупка коляски через «Авито». Или покупка квартиры через сервис «Домклик» с получением ипотеки в банке и с закрытием сделки на самой площадке. Соответственно эта индустрия нанимает десятки тысяч человек, платит десятки миллиардов рублей налогов», – отметил он.

Как пояснил Правдивый, в эту индустрию вложены «десятки тысяч человеко-лет», сделаны «сотни миллионов установок» и нельзя просто «вырвать кусок кода, передать какому-то игроку и сказать – действуй».

«Индустрия очень сильно регулируется вместе с законотворческой деятельностью, самим развитием индустрии. Соответственно нельзя просто опубликовать объявление. Каждое объявление проверяется на предмет его соответствия законодательству, очень строгому. И у нас только в нашей компании работает 800 человек на проверку объявлений. Это 300 человек айтишников, которые построили современный искусственный интеллект, который проверяет эти объявления и 500 человек, которые физически работают круглосуточно с точки зрения проверки этих объявлений, блокировки по жалобам пользователей или в случае подозрения на несоответствие законодательству», – пояснил он.

Среди главных последствий принятия законопроекта глава «Авито» назвал ликвидацию десятка тысяч рабочих мест, включая существенное количество IT-специалистов, которых власти сейчас пытаются удержать в стране. Также, по его мнению, это нанесет удар по малому и среднему бизнесу.

«Авито», «Авто.ру», «Юла» являются основной площадкой для рекламного продвижения большого количества мелкого и среднего бизнеса, самой эффективной, удобной и дешевой, и она плотно интегрирована со всеми этими компаниями. Соответственно принятие этого закона означает, что классифайды вынуждены будут прекратить деятельность, потому что, если убрать с площадки частные объявления, она умрет с точки зрения траффика и будет неинтересна бизнесам», – полагает он.

«Соответственно будет рост социальной напряженности, потому что люди привыкли к продвинутым (сервисам), и Россия справедливо гордится лучшими IT-сервисами. Если уничтожить эти IT-сервисы, то ни одна компания, частный или государственный оператор не сможет ни за год, ни за два, ни за три создать аналогичный сервис. Это потребует инвестиций в сотни миллиардов рублей. И здесь встает вопрос, за чей счет будут осуществляться эти инвестиции? То есть бюджет вместо получения десятков миллиардов рублей налогов, потенциально вынужден будет спонсировать частную компанию с точки зрения инвестиций в дублирование существующих сервисов?», – заявил Правдивый.

Кроме того, он подчеркнул, что принятие законопроекта вытолкнет российских пользователей в «серую» зону.

«Можно ликвидировать индустрию, можно запретить заниматься этим бизнесом российским компания, но нельзя заставить человека пользоваться тем, что ему неудобно. То есть мы вытолкнем пользователей туда, где существуют мошенники. И данный законопроект только подстегнет распространение «серых» и незаконных площадок», – считает он.

«Здесь нет промежуточного какого-то варианта, потому что создание одного монопольного оператора, это разрушение индустрии в ее текущем виде и наказание практически всех россиян, мелкого и среднего бизнеса и российского бюджета», – заключил Правдивый.

Ранее сообщалось, что 15 июля Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о рекламе, которые, в частности, вводят единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» высказались против документа, назвав его позором для Госдумы, уничтожением рекламной отрасли с отданием на откуп частному монстру-монополисту.

Кроме того, 9 из 11 членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против принятых в первом чтении поправок. В документе, в частности, отмечено, что законопроект способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной безопасности, делает отрасль инвестиционно-непривлекательной. Кроме того, в настоящее время отсутствует запрос на соответствующий закон и со стороны отрасли, и со стороны государства.

В России условиям, оговоренным в законопроекте, соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Москва, Мария Соколова

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