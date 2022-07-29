В Госдуме назвали диверсией попытку сдачи Великобритании рынка наружной рекламы и интернет-объявлений

Попытка монополизации в России рынка интернет-объявлений и наружной рекламы путем создания единого оператора, зарегистрированного на суверенной территории Великобритании, является диверсией. Об этом заявил депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг на «круглом столе» по обсуждению поправок в закон о рекламе. По его оценке, законопроект не то, что принимать, но даже обсуждать нельзя.

«Само по себе обсуждение, оно уже нанесло вред экономике страны. Уже нанесло! Участники рынка это осознают, потому что само по себе обсуждение введения какого-то единого оператора фактически сегодня ставит под сомнение способность участников рынка удовлетворять потребности клиентов. И это уже отражается на том, что договорная кампания сворачивается, многие пересматривают свои планы, и сегодня участники рынка об этом сказали. Это очень вредная история вообще даже публично обсуждать такого рода инициативы», – пояснил Гартунг.

Парламентарий обратил внимание, что для этой части рынка уже создана хорошо функционирующая регуляторика.

«Перечень на нескольких листах тех нормативных документов, которые сегодня соблюдаются участниками рынка. В том числе именно поэтому не было случаев, когда конфиденциальность нарушалась и были несанкционированные проникновения. Этого не было, потому что это все работает», – полагает он.

Как считает депутат, править в принятом Думой в первом чтении законопроекте «нечего, его просто нужно отклонять, а еще лучше, вообще его не ставить на второе чтение».

«Классифайд – понятно, что он к закону о рекламе отношения вообще не имеет. Федеральная антимонопольная служба нам это подтвердила, Минпромторг подтвердил – их вообще там не должно быть. Если классифайды убрать, останется наружная реклама. Какие у нас были высказаны страхи – вот у нас там злые иностранцы контролируют российский рынок. Вот участники рынка все сегодня здесь (на «круглом столе») собрались, насколько я понимаю, все владельцы – российские компании, абсолютно все, иностранного участия ни у кого нет кроме одной, которой пытаются отдать весь этот рынок», – подчеркнул он.

В этой связи Гартунг привел данные государственного реестра, назвав диверсией предлагаемые поправки в закон о рекламе.

«ООО Russ Outdoor – у меня выписка из единого госреестра юрлиц от 20 июля: страна происхождения – Британские Виргинсткие острова (BVI). То есть фактически что нам предлагает автор законопроекта? Под предлогом защиты нацбезопасности весь рынок отдать компании, которая на Британских Виргинских островах. Слушайте, ну это вообще предмет для обсуждения, рассмотрения службой безопасности РФ. Не берусь давать юридическую оценку, это вообще правоохранительные органы должны давать. Но то, что у меня здесь вопросы возникли – несоответствие заявленным целям и действиям, которые сейчас пытаются через Госдуму протащить, мне кажется это диверсия самая настоящая», – заявил парламентарий.

«Это на ровном месте – если не было никаких случаев иностранного вмешательства, то вот тут оно точно – давайте сейчас примем закон, чтобы это вмешательство обязательно было. Ну до абсурда же нельзя доводить работу Госдумы», – подчеркнул он.

Как один из организаторов «круглого стола» Гартунг отметил, что представители ООО Russ Outdoor были приглашены к обсуждению вопроса, но не пришли.

«Насколько мне известно, единственная компания, которая поддерживает этот законопроект –именно эта компания. Все остальные – против. Все абсолютно участники рынка против принятия этого законопроекта, кроме одной компании, которая зарегистрирована в BVI. Тогда напрашивается вопрос – (спикер Госдумы) Вячеслав Викторович Володин на пленарном заседании четко сказал: российский бизнес должен быть защищен. Это все слышали. Мы его защитим. Никакому BVI рынок этот отдавать не будем», – отметил он.

«Надеюсь, что до этого (вынесения законопроекта на второе чтение) не дойдет, но хочешь мира – готовься к войне. Поэтому готовим все поправки, но надеемся на то, что обсуждать их не придется», – заключил Гартунг.

Ранее сообщалось, что 13 июля поправки в закон о рекламе внес в Госдуму депутат от «Единой России» Артем Кирьянов. 15 июля документ был принят в первом чтении. Законопроект, в частности, вводит единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» высказались против документа, назвав его позором для Госдумы, уничтожением рекламной отрасли с отданием на откуп частному монстру-монополисту.

Кроме того, 9 из 11 членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против принятых в первом чтении поправок. В документе, в частности, отмечено, что законопроект способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной безопасности, делает отрасль инвестиционно-непривлекательной. Кроме того, в настоящее время отсутствует запрос на соответствующий закон и со стороны отрасли, и со стороны государства.

В России условиям, оговоренным в законопроекте, соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Москва, Мария Соколова

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