«Закручивание гаек и новые барьеры»: сев озимых в России на грани срыва

Без решения проблем аграриев с доступом к приемлемым кредитам, эффективным семенам и решением проблем по всей технологической цепочке будет провален озимый сев уже этой осенью. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, действующее льготное налогообложение в отрасли носит криминальный характер и загоняет крестьян в «черный рынок».

«На решение любых проблем, которые возникают, нужны деньги, а денег нет. Кредиты недоступны, ставки очень высокие. При этом собственные деньги закончились, они вынуты возросшими издержками… фосфорные удобрения вообще недоступны – по 60 тысяч использование не окупается вообще. Проще отказаться от их использования в принципе. Такая же история по многим другим удобрениям. Не очень понимаю эту логику, когда мы вводим ограничения в виде квот на экспорт удобрений, решаем проблему в ходе договоренностей с ООН и Украиной и вывозе украинского зерна, о том, что будет доступна поставка наших удобрений на мировой рынок. При этом на внутреннем рынке эта позиция просто недоступна для наших крестьян», – сказал Злоческий.

В то же время глава зернового союза обратил внимание, что проблемы только накапливаются, и без их решения может сорваться озимая посевная кампания. «Деньги – это сейчас самый главный риск, который присутствует в рынке. Но решением проблемы с доступом к деньгам в крестьянских карманах никто не занимается. Государство даже не озабочено этой проблемой. А она к нам докатится в основном масштабе к осеннему севу. Когда начнем сеять озимые, проблема встанет в полный рост и будет уже поздно суетиться на эту тему, пытаться теми или иными инструментами решать эту проблему. Мы этот риск накапливаем. Он сейчас как снежный ком, который катится с горы, но никто не озабочен этими проблемами», – пояснил он.

В этой связи эксперт обратил внимание на еще одну проблему, которая тоже «где-то под ковром» – «мы стремительно теряем технологии». «Технологичность – это комплекс взаимоувязанных звеньев цепи. И если вы одно-два звена из этого комплекса исключили, а это полная цепочка от семян до конечной техники, – вся цепь теряет технологический смысл, потому что остальные ресурсы перестают работать… Сейчас в ходе уборки видим риск потери технологичности и можем спрогнозировать некоторые выводы. Есть отставание – ведь многие из этих рисков уже заложены в это отставание, они сработали», – констатировал он.

«Сейчас суммарные показатели регионов, которые сданы в Минсельхоз, уже дают урожай пшеницы 83 млн тонн… а раньше говорили о рекордах. Но я предупреждал, что рекордов ждать не стоит. Чем дальше мы катимся по уборочным рельсам, тем больше будут потери в технологичности и к тем большим потерям это приведет в конечных цифрах… Получается, что Минсельхоз не очень знает, что в отрасли происходит и он верил в те цифры, которые сам своим давлением организовал. Я же говорил о том, что сев велся под давлением – дай план… Пока план не дашь – не получишь субсидий. Под этой логикой нарисуют все, что угодно. А сейчас будем списывать на погоду, на все что угодно!? То есть, любые аргументы найдем, чтобы реальные показатели как-то оправдать, почему этот рекорд не состоялся», – подчеркнул глава зернового союза.

При этом Злочевский отметил, что идет резкое снижение качества зерна, что зачастую не окупает даже его себестоимости. «Продовольственной пшеницы будет в районе 60% от общего вала. Напомню, в прошлом сезоне было 82%. Снижение это утрировано наличием влаги. Когда дожди идут клейковина вымывается. И сейчас поступает очень много фуража. Себестоимость в целом по стране очень резко выросла, и по куче регионов уже превысила 10 тысяч рублей, и те крестьяне, которые сейчас получают фураж, уже в убытках. И проблема будет нарастать. Падение качества может привести к тому, что даже пересматривать не надо будет некоторые экспортные позиции. У нас просто не будет достаточного количества ресурсов высоких кондиций для экспорта, фураж у нас никто не покупает. Это риск, который приводит к экономическим последствиям, с которыми нам потом придется разбираться и расхлебывать», – объяснил глава Российского зернового союза.

В таких условиях Минсельхоз принимает, по мнению Злочевского, «не очень понятное решение» по ограничению ввоза импортных семян, что создает уже на будущее «риски эффективности и продуктивности». «С 90-х годов эта болезнь длится… Мы застряли в этой абсолютно неадекватной системе, которая не стимулирует в принципе производство гибридов, использование метода гибридизации. А тут Минсельхоз говорит, что закроет ввоз семян и создаст тепличные условия для продажи отечественных семян. И вот так мы будем решать проблему с импортозависимостью… Мы просто потеряем эффективность производства, которое и так резко падает в нынешних экономических условиях. То есть, мы ее еще дальше придавим ниже плинтуса. А что мы получим тогда в валовом сборе?» – задался вопросом эксперт.

«Надо и этот риск сильно пересмотреть и учесть в формировании государственной политики... Нам крайне было бы полезным и необходимым пересмотреть всю систему регулирования в селекции и семеноводстве. Вместо ее пересмотра, о котором мы давно настаиваем, у нас только закручивание гаек, очередные нормативные документы проекты в рамках рабочей группы по гильотине и там новые барьеры», – подчеркнул он.

Кроме того, Злочевский обратил внимание, что самоокупаемость аграрной продукции должна быть 40% для воспроизводства на том же уровне, а для развития – не меньше 50%. При этом глава Российского зернового союза пояснил, что так называемый льготный единый сельхозналог, который загоняет крестьян в «черный рынок», является «самым вредным налогом».

«Эта льгота образуется в результате только криминальных действий. Если все делать по белому, по-честному вы не получите никакого выигрыша. Вы получите исключительно экономический проигрыш по отношению к основной системе налогообложения. Поэтому мы не можем поддержать вот эту криминальную льготу, которая только в «сером» и «черном» рынке получается. Давайте все-таки обелять рынок, и общими усилиями откажемся от этого неадекватного налога, уничтожим его вообще, как класс, и будем добиваться других реальных и легальных налоговых льгот, которые государство обязано нам предоставить. Это мое святое убеждение – крестьяне должны пользоваться налоговыми льготами, но легально. Не загоняйте крестьян в нелегальные рынки», – заключил глава Российского зернового союза.

Москва, Мария Соколова

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