«Будет хуже, чем в Украине»: Лукашенко запретил чиновникам расслабляться

Из Белоруссии могут сделать вторую Украину и даже похуже, если не будет крепкой экономики. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе заседания Совета министров. По его словам, в условиях беспрецедентных санкций главная задача удержаться на уровне прошлого года, чтобы не допустить социального напряжения.

«Кто опустил руки, думая о том, что само собой рассосется, да ничего страшного, простят, – ребята, так не будет… Задача одна – не хуже прошлого года. Умереть, но выдержать. Если мы не хотим воевать (у каждого есть дети), если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику. Это стабильность в нашем обществе», – подчеркнул Лукашенко, слова которого цитирует его официальный сайт.

Белорусский лидер обратил внимание, что подобные украинскому кризисы начинаются с незначительных конфликтов и «помощи» со стороны. «Кто-то беднее, а кто-то богаче. Друг на друга косо посмотрели, потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом взялись за винтовку, ружье и начали друг на друга катить», – пояснил он.

«Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся. Поэтому экономика – вопрос номер один. Будет экономика – все у нас получится», – заключил Лукашенко.

Минск, Мария Соколова

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